В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус – погибли четыре человека

В Бельгии расследуют обстоятельства одного из самых страшных ДТП на железной дороге в истории страны. Жертвами столкновения пассажирского состава и школьного автобуса стали четыре человека, среди которых двое подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус перевозил воспитанников коррекционного центра для детей с особыми потребностями. Как сообщили в прокуратуре, виновником трагедии стал сам водитель. На записях камер видно, как машина на полной скорости сносит опущенный шлагбаум и выезжает на рельсы. Поезд уже приближался к станции и успел немного сбросить ход, однако силы удара хватило, чтобы буквально смять автомобиль. На помощь пострадавшим были брошены десятки бригад медиков и спасателей. Пятеро выживших школьников экстренно госпитализированы.