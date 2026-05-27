Прямой эфир

В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус – погибли четыре человека

27 мая 2026 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Бельгии расследуют обстоятельства одного из самых страшных ДТП на железной дороге в истории страны. Жертвами столкновения пассажирского состава и школьного автобуса стали четыре человека, среди которых двое подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус – погибли четыре человека-2

Микроавтобус перевозил воспитанников коррекционного центра для детей с особыми потребностями. Как сообщили в прокуратуре, виновником трагедии стал сам водитель. На записях камер видно, как машина на полной скорости сносит опущенный шлагбаум и выезжает на рельсы. Поезд уже приближался к станции и успел немного сбросить ход, однако силы удара хватило, чтобы буквально смять автомобиль. На помощь пострадавшим были брошены десятки бригад медиков и спасателей. Пятеро выживших школьников экстренно госпитализированы.

# Бельгия # Авария в Бельгии

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии сократится до 700 тыс. человек
27 мая 2026 06:42

Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии сократится до 700 тыс. человек

Во Франции аномальная жара унесла жизни 7 человек
27 мая 2026 06:41

Во Франции аномальная жара унесла жизни 7 человек

Под Брюсселем произошел пожар на складе текстиля, власти ввели режим ЧС
27 мая 2026 06:27

Под Брюсселем произошел пожар на складе текстиля, власти ввели режим ЧС