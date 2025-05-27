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В Бельгии всё больше несовершеннолетних арестовывают за соучастие в подготовке терактов

27 мая 2025 06:24
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Тревожная тенденция в Бельгии – все больше несовершеннолетних вовлекаются в радикальные идеологии и даже участвуют в подготовке терактов. Только за 2024 год Федеральная прокуратура начала 80 расследований по актам терроризма, 55 из них – с участием подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии всё больше несовершеннолетних арестовывают за соучастие в подготовке терактов-2

Новые дела появляются ежемесячно, и все чаще подозреваемые – молодые бельгийцы без серьезной поддержки со стороны террористических группировок. Средний возраст таких тинейджеров – 15-16 лет. Одной из причин усилившейся агрессии называют радикализацию в интернете. Так, подростки активно пользуются соцсетями и мессенджерами. Там они сталкиваются с пропагандой, особенно в закрытых чатах.

# Бельгия # Терроризм # Криминал

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