В Бельгии всё больше несовершеннолетних арестовывают за соучастие в подготовке терактов

Тревожная тенденция в Бельгии – все больше несовершеннолетних вовлекаются в радикальные идеологии и даже участвуют в подготовке терактов. Только за 2024 год Федеральная прокуратура начала 80 расследований по актам терроризма, 55 из них – с участием подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.