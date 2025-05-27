В Бельгии всё больше несовершеннолетних арестовывают за соучастие в подготовке терактов

Тревожная тенденция в Бельгии – все больше несовершеннолетних вовлекаются в радикальные идеологии и даже участвуют в подготовке терактов. Только за 2024 год Федеральная прокуратура начала 80 расследований по актам терроризма, 55 из них – с участием подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые дела появляются ежемесячно, и все чаще подозреваемые – молодые бельгийцы без серьезной поддержки со стороны террористических группировок. Средний возраст таких тинейджеров – 15-16 лет. Одной из причин усилившейся агрессии называют радикализацию в интернете. Так, подростки активно пользуются соцсетями и мессенджерами. Там они сталкиваются с пропагандой, особенно в закрытых чатах.