Накануне сотрудники аэропорта устроили манифестацию, из-за чего были сорваны расписания рейсов. Встреча министров иностранных дел НАТО, запланированная на четверг, похоже, пройдет на фоне всеобщего хаоса и нестабильности. Дипломатам придется добираться до места проведения мероприятия через баррикады из мусорных баков. Напомним, ранее профсоюзы вышли на масштабные акции протеста в Брюсселе и других городах из-за несогласия с социальной стратегией нового кабинета министров. По мнению трудящихся, политика Евросоюза привела к деиндустриализации европейских стран и потере огромного количества рабочих мест. Неспособность властей обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам заставляет людей заявлять о недоверии к властям. Забастовки проходят все чаще.