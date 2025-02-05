В Брюсселе двое мужчин устроили перестрелку из автоматов возле станции метро

Масштабная полицейская операция в эти минуты проходит в бельгийской столице. Правоохранители ищут двух вооруженных мужчин, устроивших перестрелку из автоматов возле одной из станций метро в центре Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв и пострадавших нет. Сами подозреваемые скрылись в туннеле подземки. В целях безопасности было остановлено движение поездов на двух основных линиях и эвакуированы все пассажиры. Сейчас полицейский спецназ обыскивает прилегающие к месту ЧП районы. В прокуратуре Брюсселя не рассматривают произошедшее как теракт. Там считают, что инцидент связан с торговлей наркотиками.