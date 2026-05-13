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В Бельгии прошла общенациональная забастовка

13 мая 2026 08:44
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Масштабная акция протеста парализовала жизнь бельгийской столицы. Около 80 тысяч человек прошли маршем по улицам Брюсселя, выступая против ряда реформ правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии прошла общенациональная забастовка-2

Возмущение бельгийцев вызвали планы властей лишить жителей права на забастовки, а также сократить расходы на соцобеспечение и поднять налоги. Все эти меры, по мнению протестующих, приведут к обнищанию населения. Демонстранты требовали отказаться от изменений в пенсионной системе, придерживаться более справедливой налоговой политики, а также сохранить в стране механизм автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией. По этим вопроса уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация месяц назад собрала более 80 тысяч человек. Тогда в Брюсселе возникли серьезные перебои в работе городского транспорта, а в международном аэропорту были отменены все рейсы.

# Бельгия # Новости Бельгии

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