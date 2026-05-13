В Бельгии прошла общенациональная забастовка

Возмущение бельгийцев вызвали планы властей лишить жителей права на забастовки, а также сократить расходы на соцобеспечение и поднять налоги. Все эти меры, по мнению протестующих, приведут к обнищанию населения. Демонстранты требовали отказаться от изменений в пенсионной системе, придерживаться более справедливой налоговой политики, а также сохранить в стране механизм автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией. По этим вопроса уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация месяц назад собрала более 80 тысяч человек. Тогда в Брюсселе возникли серьезные перебои в работе городского транспорта, а в международном аэропорту были отменены все рейсы.