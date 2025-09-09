В Брюсселе вводят военное патрулирование из-за частых перестрелок наркоторговцев

Министр безопасности заявил, что совместные с полицией патрули будут развернуты в первую очередь в центре города, который наиболее страдает от наркотрафика. Власти также выделят 20 миллионов евро на установку новых видеокамер в самых проблемных кварталах. Перестрелки происходят до нескольких раз в неделю. Только в этом году зафиксировано 57 случаев.