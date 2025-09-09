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В Брюсселе вводят военное патрулирование из-за частых перестрелок наркоторговцев

09 сентября 2025 06:57
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Криминогенная ситуация на улицах Брюсселя значительно ухудшилась. Из-за перестрелок между бандами наркоторговцев, власти приняли решение ввести в город военных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе вводят военное патрулирование из-за частых перестрелок наркоторговцев-2

Министр безопасности заявил, что совместные с полицией патрули будут развернуты в первую очередь в центре города, который наиболее страдает от наркотрафика. Власти также выделят 20 миллионов евро на установку новых видеокамер в самых проблемных кварталах. Перестрелки происходят до нескольких раз в неделю. Только в этом году зафиксировано 57 случаев.

# Бельгия

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