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Бельгия готова предоставить Франции свои авиабазы для самолетов с ядерным оружием

05 марта 2026 06:13
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Бельгия готова предоставить свои военные базы для размещения французских самолетов, способных нести ядерное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бельгия готова предоставить Франции свои авиабазы для самолетов с ядерным оружием -2

Такое решение стало ответом на инициативу руководства Франции: Эммануэль Макрон предложил 8 странам Евросоюза поучаствовать в проекте по распространению французского «ядерного щита» на другие европейские государства. Ряд стран уже выразил готовность сотрудничать с Парижем в этой сфере – среди них Германия, Великобритания, Польша, Греция, Швеция и Дания. 

# Бельгия

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