Бельгия готова предоставить Франции свои авиабазы для самолетов с ядерным оружием

Бельгия готова предоставить свои военные базы для размещения французских самолетов, способных нести ядерное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение стало ответом на инициативу руководства Франции: Эммануэль Макрон предложил 8 странам Евросоюза поучаствовать в проекте по распространению французского «ядерного щита» на другие европейские государства. Ряд стран уже выразил готовность сотрудничать с Парижем в этой сфере – среди них Германия, Великобритания, Польша, Греция, Швеция и Дания.