В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства

Бельгийскую столицу охватили массовые протесты. Недовольство граждан вызвала политика действующего правительства. Участники акции критикуют антисоциальные реформы и ужесточение миграционных правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение высказали самые влиятельные профсоюзы страны, призвав к участию в акции госслужащих, а также работников розничных магазинов. В результате люди покинули свои рабочие места и примкнули к демонстрации в центре Брюсселя. Митинг сопровождался жестоким задержанием протестующих. Полицейские применяли дымовые шашки и водометы для разгона манифестантов. Драки, блокады улиц и возгорания на главных бульварах привели к транспортному коллапсу.