Прямой эфир

В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства

14 октября 2025 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бельгийскую столицу охватили массовые протесты. Недовольство граждан вызвала политика действующего правительства. Участники акции критикуют антисоциальные реформы и ужесточение миграционных правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства-2

Возмущение высказали самые влиятельные профсоюзы страны, призвав к участию в акции госслужащих, а также работников розничных магазинов. В результате люди покинули свои рабочие места и примкнули к демонстрации в центре Брюсселя. Митинг сопровождался жестоким задержанием протестующих. Полицейские применяли дымовые шашки и водометы для разгона манифестантов. Драки, блокады улиц и возгорания на главных бульварах привели к транспортному коллапсу.

В Брюсселе прошли массовые протесты из-за антисоциальных реформ правительства-4

Забастовка вышла и за пределы Брюсселя. Сотрудники двух крупнейших аэропортов Бельгии отказались выполнять свои обязанности. Работники предупредили начальство о своих планах еще на прошлой неделе. Потому все вылеты из международного аэропорта Брюсселя были заранее отменены.

# Бельгия # Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
«Уже нет той Украины»: Царев о лишении его украинского гражданства
14 октября 2025 15:05

«Уже нет той Украины»: Царев о лишении его украинского гражданства

Эстония заставила криптоинвестора, финансирующего ВС РФ, заплатить Украине
14 октября 2025 14:31

Эстония заставила криптоинвестора, финансирующего ВС РФ, заплатить Украине

Reuters: МУС отстранил прокурора Хана от дела экс-президента Филиппин Дутерте
14 октября 2025 14:18

Reuters: МУС отстранил прокурора Хана от дела экс-президента Филиппин Дутерте