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Один из крупнейших автопроизводителей Германии закрывает свой завод в Бельгии

03 марта 2025 06:15
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Один из крупнейших автопроизводителей Германии закрывает свой завод в Бельгии. Тысячи сотрудников отправились искать новую работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших автопроизводителей Германии закрывает свой завод в Бельгии-2

Такие действия связаны с реализацией плана сокращения расходов. Компания пытается удержаться на плаву, и заводом с 77-летней историей пришлось пожертвовать, и компетентными работниками. Отметим, за последние 30 лет бельгийская автомобильная промышленность пережила резкий спад. С конца 90-ых годов объемы производства сократились на 80 %.

# Бельгия # Кризис в ЕС # Экономический кризис

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