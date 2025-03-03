Один из крупнейших автопроизводителей Германии закрывает свой завод в Бельгии. Тысячи сотрудников отправились искать новую работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из крупнейших автопроизводителей Германии закрывает свой завод в Бельгии. Тысячи сотрудников отправились искать новую работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие действия связаны с реализацией плана сокращения расходов. Компания пытается удержаться на плаву, и заводом с 77-летней историей пришлось пожертвовать, и компетентными работниками. Отметим, за последние 30 лет бельгийская автомобильная промышленность пережила резкий спад. С конца 90-ых годов объемы производства сократились на 80 %.