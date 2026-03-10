Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку

Крупнейшие профсоюзы Бельгии объявили о проведении 24-часовой общенациональной забастовки, она запланирована на 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что акция приведет к массовым отмена и задержкам авиарейсов в брюссельском аэропорту и серьезно нарушит работу общественного транспорта по всей стране. Причиной протестных настроений стали несогласие граждан с пенсионной реформой и ухудшение условий труда. На этом фоне профсоюзы железнодорожников уже начали трехдневную забастовку накануне – она привела к остановке движения поездов.