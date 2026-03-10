Прямой эфир

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку

10 марта 2026 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупнейшие профсоюзы Бельгии объявили о проведении 24-часовой общенациональной забастовки, она запланирована на 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку-2

Ожидается, что акция приведет к массовым отмена и задержкам авиарейсов в брюссельском аэропорту и серьезно нарушит работу общественного транспорта по всей стране. Причиной протестных настроений стали несогласие граждан с пенсионной реформой и ухудшение условий труда. На этом фоне профсоюзы железнодорожников уже начали трехдневную забастовку накануне – она привела к остановке движения поездов.

# Бельгия

Другие новости рубрики

Все новости
Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро
10 марта 2026 06:08

Литва сообщила о поступлении партии боеприпасов стоимостью более 5,7 млн евро

В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО
10 марта 2026 06:05

В Испании выступили с инициативой провести референдум о выходе королевства из НАТО

В Тегеране прошла церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана
09 марта 2026 19:57

В Тегеране прошла церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана