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Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями

24 ноября 2025 19:58
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Причиной стала начавшаяся в стране трехдневная масштабная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бельгийцы протестуют против предложенных правительством мер жесткой экономии, включающих сокращение социальных расходов, таких как пособия по безработице и пенсии. 

В работе метро, трамваев по всему Брюсселю также возникли серьезные перебои. Пассажирам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные варианты передвижения. Как ожидается, 25 ноября к стачке присоединятся учителя, медицинские работники и государственные служащие. А на 26 ноября намечена всеобщая акция протеста, на которую выйдут работники всех сфер экономики. 


 

# Бельгия # Забастовка

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