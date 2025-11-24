Бельгию охватил масштабный транспортный коллапс: почти весь общественный транспорт остановился, аэропорты работают с перебоями

Причиной стала начавшаяся в стране трехдневная масштабная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бельгийцы протестуют против предложенных правительством мер жесткой экономии, включающих сокращение социальных расходов, таких как пособия по безработице и пенсии.

В работе метро, трамваев по всему Брюсселю также возникли серьезные перебои. Пассажирам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные варианты передвижения. Как ожидается, 25 ноября к стачке присоединятся учителя, медицинские работники и государственные служащие. А на 26 ноября намечена всеобщая акция протеста, на которую выйдут работники всех сфер экономики.



