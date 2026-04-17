Новости по тегу #Беларусь-Сирия

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в продолжении дружественного диалога с Дамаском и поступательном развитии межгосударственного взаимодействия на основе уважения и учета национальных интересов.
В ходе переговоров затронули тему организации в стране сборки белорусских автобусов, а также сельскохозяйственной техники.
Дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть на данный момент.
Все мировые СМИ следят за тем, что происходит в Дамаске.
Сирийские военные самолеты наносят авиаудары по боевикам и путям их снабжения. За ночь армия смогла оттеснить мятежников к северной части провинции.
Сирийская сторона готова к еще более тесному сотрудничеству.
Наша страна готова развивать сотрудничество с партнерами по широкому спектру направлений.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились на переговорах в Минске.
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