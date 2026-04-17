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Новости по тегу #Беларусь-Сирия

Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником – Днем эвакуации
17 апреля 2026 08:10

Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником – Днем эвакуации

Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в Сирии
23 января 2025 14:05

Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в Сирии

Посольство Беларуси в Сирии продолжает работать – МИД
09 декабря 2024 16:44

Посольство Беларуси в Сирии продолжает работать – МИД

Наша позиция неизменна. Беларусь призывает к миру – Наталья Эйсмонт о событиях в Сирии
09 декабря 2024 16:44

Наша позиция неизменна. Беларусь призывает к миру – Наталья Эйсмонт о событиях в Сирии

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама
02 декабря 2024 10:40

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама

Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии
30 октября 2024 10:37

Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии

Рыженков: усиление сотрудничества Беларуси и Сирии будет способствовать развитию в условиях санкций
29 октября 2024 13:47

Рыженков: усиление сотрудничества Беларуси и Сирии будет способствовать развитию в условиях санкций

Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям
29 октября 2024 10:41

Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии
20 мая 2024 19:34

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии

Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь
20 мая 2024 14:18

Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь

Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником
17 апреля 2024 07:58

Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии
28 сентября 2023 16:25

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии