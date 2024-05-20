Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь

Беларусь принимает на оздоровление группу ребят из Сирии. В этот раз она сформирована преимущественно из детей, оставшихся без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пребывания ребята проходят медицинские обследования и необходимое санаторно-курортное лечение. Для них также организуют яркую культурную программу. Гости уже успели познакомиться с тайнами и легендами Мирского и Несвижского замков, взглянули на Минск с обзорной площадки Национальной библиотеки и даже выучили несколько белорусских слов. Впереди еще две недели отдыха в «Зубренке».

Рама Хауик:

Мне очень понравились ваши дети, они очень дружелюбные, отлично нас встретили, и мы уже успели подружиться. Особенно меня впечатлил Мирский замок. Я никогда такого не видела. В лагере нам понравилось расположение, уникальная природа.