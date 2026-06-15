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Лукашенко поздравил генсека ШОС с 25-летием со дня основания организации

15 июня 2026 05:48
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Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Как отметил Президент, сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил генсека ШОС с 25-летием со дня основания организации -2

«Наша «шанхайская семья» помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон», – говорится в поздравлении. 

Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. «Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации», – заверил глава нашего государства. 

# Александр Лукашенко # Шанхайская организация сотрудничества

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