Лукашенко поздравил генсека ШОС с 25-летием со дня основания организации

Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Как отметил Президент, сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наша «шанхайская семья» помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. «Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации», – заверил глава нашего государства.