Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником – Днем эвакуации

Это подчеркнул белорусский лидер поздравляя президента Сирии с Национальным праздником – Днем эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в продолжении дружественного диалога с Дамаском и поступательном развитии межгосударственного взаимодействия на основе уважения и учета национальных интересов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что совместными усилиями мы сумеем определить перспективные направления дальнейшего двустороннего партнерства, выработать ряд взаимовыгодных проектов, скоординировать позиции на международных площадках.

Формально страна обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Сирия вступила в ООН, а также приняла участие в процессе основания Лиги арабских государств. Однако окончательно обрести независимость страна смогла после вывода всех иностранных войск, завершившегося 17 апреля 1946 года. Эта дата стала национальным праздником Сирии – Днем эвакуации.