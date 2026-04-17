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Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником – Днем эвакуации

17 апреля 2026 08:10
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Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в продолжении дружественного диалога с Дамаском и поступательном развитии межгосударственного взаимодействия на основе уважения и учета национальных интересов.

Это подчеркнул белорусский лидер поздравляя президента Сирии с Национальным праздником – Днем эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником – Днем эвакуации-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что совместными усилиями мы сумеем определить перспективные направления дальнейшего двустороннего партнерства, выработать ряд взаимовыгодных проектов, скоординировать позиции на международных площадках.

Формально страна обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Сирия вступила в ООН, а также приняла участие в процессе основания Лиги арабских государств. Однако окончательно обрести независимость страна смогла после вывода всех иностранных войск, завершившегося 17 апреля 1946 года. Эта дата стала национальным праздником Сирии – Днем эвакуации.

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# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Беларусь-Сирия

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