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Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в Сирии

23 января 2025 14:05
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Вопросы сотрудничества с сирийскими партнерами – в центре внимания главы МИД Беларуси. В эти дни наша делегация во главе с министром находится с визитом в Арабской Республике, рассказали в программе Новости «24 часа».

Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в Сирии-2

Состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства с руководителем страны. В ходе переговоров затронули тему организации в стране сборки белорусских автобусов, а также сельскохозяйственной техники. Кроме того, Минск готов поддерживать и гуманитарные проекты. Например принимать на оздоровление сирийских детей и давать возможность молодым людям получать качественное образование в наших вузах. В свою очередь, руководитель Сирии Ахмед аль-Шара подчеркнул заинтересованность как в развитии сотрудничества с Беларусью, так и в открытии в Дамаске посольства нашей страны.

# Максим Рыженков # МИД Республики Беларусь # Беларусь-Сирия # Международное сотрудничество

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