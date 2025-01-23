Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в Сирии

Вопросы сотрудничества с сирийскими партнерами – в центре внимания главы МИД Беларуси. В эти дни наша делегация во главе с министром находится с визитом в Арабской Республике, рассказали в программе Новости «24 часа».

Состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства с руководителем страны. В ходе переговоров затронули тему организации в стране сборки белорусских автобусов, а также сельскохозяйственной техники. Кроме того, Минск готов поддерживать и гуманитарные проекты. Например принимать на оздоровление сирийских детей и давать возможность молодым людям получать качественное образование в наших вузах. В свою очередь, руководитель Сирии Ахмед аль-Шара подчеркнул заинтересованность как в развитии сотрудничества с Беларусью, так и в открытии в Дамаске посольства нашей страны.