Глава МИД России находится в Беларуси с рабочим визитом

Союзная интеграция, международная повестка и координация позиций. Минск и Москва продолжают совместно реагировать на вызовы, укреплять обороноспособность, технологический суверенитет Союзного государства и повышать благосостояние граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Беларуси с рабочим визитом. В программе – ряд встреч, в том числе переговоры с главой белорусского внешнеполитического ведомства Максимом Рыженковым.

Запланировано обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Особое внимание – дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению его международного профиля.