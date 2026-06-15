Глава МИД России находится в Беларуси с рабочим визитом
Союзная интеграция, международная повестка и координация позиций. Минск и Москва продолжают совместно реагировать на вызовы, укреплять обороноспособность, технологический суверенитет Союзного государства и повышать благосостояние граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Беларуси с рабочим визитом. В программе – ряд встреч, в том числе переговоры с главой белорусского внешнеполитического ведомства Максимом Рыженковым.
Запланировано обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Особое внимание – дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению его международного профиля.
Анонсировано, что будет сформирован график ключевых совместных мероприятий. Министры сверят позиции по подготовке совместного заседания коллегий МИД двух стран – оно пройдет в четвертом квартале в Беларуси. Там планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики на 2027-29 годы. Ожидается традиционная сверка часов по внешнеполитической координации в рамках евразийских объединений и международных организаций.
В повестке – реализация совместных инициатив по противодействию санкционной и юридической агрессии Запада, формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности. Беларусь подчеркивает: Россия была, есть и остается стратегическим союзником. Государства связаны многовековыми традициями и общими ценностями. При этом Минск сохраняет полный суверенитет в принятии решений и руководствуется национальными интересами, которые включают поступательное углубление интеграции.