Наша позиция неизменна. Беларусь призывает к миру – Наталья Эйсмонт о событиях в Сирии

Все мировые СМИ следят за тем, что происходит в Дамаске, и ищут причины нового витка кризиса, который привел к свержению Башара Асада и победе вооруженной оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси также внимательно наблюдают за развитием событий в Сирии. Об этом в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в этой стране заявила пресс-секретарь Президента Беларуси

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

За развитием событий в Сирии мы внимательно наблюдаем. Хоть и не являемся заинтересованным игроком в регионе и никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела. Сирийский народ был и остается для Беларуси дружественным, нас связывают давние добрые отношения.

Именно в этой связи нам по-человечески небезразличны происходящие там процессы. Поэтому мы выступаем за скорейшую стабилизацию ситуации в интересах благополучия людей. Беларусь в любых острых ситуациях (где бы они ни происходили) призывала и призывает к миру – эта наша позиция неизменна.