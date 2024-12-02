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Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама

02 декабря 2024 10:40
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Ситуация в Сирии обостряется. Исламские боевики, которые накануне захватили второй по величине город – Алеппо, начали наступление на Юг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительственные войска срочно перебрасывают подкрепление в Хаму.

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама-2

Министерство обороны заявило, что армия готова начать контрнаступление на повстанческие силы. Сирийские военные самолеты наносят авиаудары по боевикам и путям их снабжения. За ночь армия смогла оттеснить мятежников к северной части провинции. По мнению военных экспертов, террористы вряд ли смогут долго удерживать захваченные территории, так как вооруженные силы полностью контролируют воздушное пространство. Обострение конфликта в Сирии вызвало серьезную озабоченность в ООН. Там заявили, что вспышка боевых действий представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама-4

Беларусь категорически осуждает атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны, выпущенное в связи с обострением ситуации в арабской республике.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку Президенту, правительству и народу братской страны в связи с атаками террористических формирований в провинциях Алеппо и Хама, а также подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Белорусские дипломаты выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, ликвидацию террористической угрозы и возвращение Сирии к мирной жизни.

# Сирия # Беларусь-Сирия # Международная политика

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