Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама

Ситуация в Сирии обостряется. Исламские боевики, которые накануне захватили второй по величине город – Алеппо, начали наступление на Юг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительственные войска срочно перебрасывают подкрепление в Хаму.

Министерство обороны заявило, что армия готова начать контрнаступление на повстанческие силы. Сирийские военные самолеты наносят авиаудары по боевикам и путям их снабжения. За ночь армия смогла оттеснить мятежников к северной части провинции. По мнению военных экспертов, террористы вряд ли смогут долго удерживать захваченные территории, так как вооруженные силы полностью контролируют воздушное пространство. Обострение конфликта в Сирии вызвало серьезную озабоченность в ООН. Там заявили, что вспышка боевых действий представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Беларусь категорически осуждает атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны, выпущенное в связи с обострением ситуации в арабской республике.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку Президенту, правительству и народу братской страны в связи с атаками террористических формирований в провинциях Алеппо и Хама, а также подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Белорусские дипломаты выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, ликвидацию террористической угрозы и возвращение Сирии к мирной жизни.