Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям

Беларусь готова поддерживать Сирию в вопросах обеспечения суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились на переговорах в Минске. Обсудили ряд вопросов, касающихся международной повестки и укрепления отношений между государствами.

Как отметил Максим Рыженков, Беларусь готова развивать сотрудничество с Сирией по широкому спектру направлений: от торговли и экономики до гуманитарной сферы. Хороший потенциал есть также в сфере укрепления политического взаимодействия.

По результатам переговоров стороны приняли заявление о противодействии санкциям. А также заключили меморандум о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.