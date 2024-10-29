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Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям

29 октября 2024 10:41
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Беларусь готова поддерживать Сирию в вопросах обеспечения суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям-2

Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились на переговорах в Минске. Обсудили ряд вопросов, касающихся международной повестки и укрепления отношений между государствами.

Как отметил Максим Рыженков, Беларусь готова развивать сотрудничество с Сирией по широкому спектру направлений: от торговли и экономики до гуманитарной сферы. Хороший потенциал есть также в сфере укрепления политического взаимодействия. 

По результатам переговоров стороны приняли заявление о противодействии санкциям. А также заключили меморандум о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

# Беларусь-Сирия

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