Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Дамаске. В Сирии особым спросом пользуются глазированные сырки и молочные коктейли, а также сливочное масло белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому у Беларуси в планах укреплять сотрудничество и наращивать объемы поставок по данным позициям со странами дальнего региона. Сирийский рынок интересен белорусской стороне еще и дополнительной возможностью реэкспорта своей продукции в страны Персидского залива. На VIII Международной выставке в Сирии белорусы представили помимо молочки новинки автомобилестроительной отрасли и кабельно-проводниковую продукцию.

Читайте также:

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году

Кубань закупит более 200 автобусов, троллейбусов и трамваев из Беларуси

Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 миллионов долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»