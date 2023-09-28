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Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии

28 сентября 2023 16:25
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Белорусские компании презентуют свою продукцию в Дамаске. В Сирии особым спросом пользуются глазированные сырки и молочные коктейли, а также сливочное масло белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии-1

Именно поэтому у Беларуси в планах укреплять сотрудничество и наращивать объемы поставок по данным позициям со странами дальнего региона. Сирийский рынок интересен белорусской стороне еще и дополнительной возможностью реэкспорта своей продукции в страны Персидского залива. На VIII Международной выставке в Сирии белорусы представили помимо молочки новинки автомобилестроительной отрасли и кабельно-проводниковую продукцию.

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# Беларусь-Сирия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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