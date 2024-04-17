Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником

Связи между Минском и Дамаском, которые традиционно характеризуют открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество, будут углубляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом выразил Александр Лукашенко в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и народу Сирии по случаю праздника. В стране отмечают День эвакуации, являющийся символом независимости и суверенитета.