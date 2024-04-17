Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником

Связи между Минском и Дамаском, которые традиционно характеризуют открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество, будут углубляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уверенность в этом выразил Александр Лукашенко в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и народу Сирии по случаю праздника. В стране отмечают День эвакуации, являющийся символом независимости и суверенитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока. Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы, в свою очередь, продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета.