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Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником

17 апреля 2024 07:58
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Связи между Минском и Дамаском, которые традиционно характеризуют открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество, будут углубляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом выразил Александр Лукашенко в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и народу Сирии по случаю праздника. В стране отмечают День эвакуации, являющийся символом независимости и суверенитета.

Лукашенко поздравил Президента и народ Сирии с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока. Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы, в свою очередь, продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета.

# Беларусь-Сирия # Александр Лукашенко

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