Посольство Беларуси в Сирии продолжает работать – МИД

Наше посольство Сирии в Дамаске продолжает работать. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть на данный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Ситуация сложная, поэтому загранучреждение предприняло все предусмотренные для таких случаев меры безопасности и осторожности. При этом мы также приняли во внимание заявление вооруженной сирийской оппозиции о гарантиях безопасности для загранучреждений и дипломатических представительств, которые остались в Дамаске.

На территории Сирии находятся белорусские граждане, которые не смогли в силу разных причин покинуть территорию Сирии после соответствующих предупреждений. Практически со всеми из них наше загранучреждение находится в контакте, они получают соответствующие рекомендации.