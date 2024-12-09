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Посольство Беларуси в Сирии продолжает работать – МИД

09 декабря 2024 16:44
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Наше посольство Сирии в Дамаске продолжает работать. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть на данный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в Сирии продолжает работать – МИД-2

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Ситуация сложная, поэтому загранучреждение предприняло все предусмотренные для таких случаев меры безопасности и осторожности. При этом мы также приняли во внимание заявление вооруженной сирийской оппозиции о гарантиях безопасности для загранучреждений и дипломатических представительств, которые остались в Дамаске. 

На территории Сирии находятся белорусские граждане, которые не смогли в силу разных причин покинуть территорию Сирии после соответствующих предупреждений. Практически со всеми из них наше загранучреждение находится в контакте, они получают соответствующие рекомендации.

# Беларусь-Сирия # Анатолий Глаз

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