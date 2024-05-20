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«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии

20 мая 2024 19:34
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Каникулы под мирным небом. Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беззаботное детство, увы, не про них: во время боевых действий они потеряли родителей. Но здесь, в «Зубренке», счастливые улыбки возвращаются.

Чему радуются дети из Сирии в стране детства, узнала Дарья Седун.

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-1

Marhaba, Belarus!

С арабского языка это переводится как «Привет, Беларусь». До поездки про нашу страну эти ребята практически ничего не знали. Прошло чуть меньше недели, и вот они с восторгом рассказывают про Минск, Мир и Несвиж.

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-4

Мохаммад Туаама:
У вас очень чисто! А еще нам очень понравились замки в Мире и Несвиже. У нас таких нет.

Пока только на своем языке, но это поправимо – улыбаются вожатые – в конце смены каждый из них хотя бы немного будет знать наш язык. В конце концов, для них знакомство с Беларусью, открытой и дружелюбной, только начинается. Заинаб нашу страну запомнит в зелено-голубых тонах – именно такой она увидела Беларусь из иллюминатора.

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-7

Заинаб Башир:
Это мое первое путешествие, я впервые летала на самолете. Я смотрела на Беларусь сверху, оттуда видела вашу прекрасную природу. Здесь нас встретили очень дружелюбно. Вчера вечером собрались все вместе с белорусскими детьми, у нас была возможность познакомиться поближе. Все прошло в такой доброй и искренней атмосфере!

Подробности в сюжете.

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-10

Адиба Аль Хаек, представитель Министерства социальной защиты и труда Сирии:
Мы очень благодарны Республике Беларусь и вашему Президенту Александру Лукашенко за то, что у наших детей есть такая прекрасная возможность приехать в вашу мирную, спокойную страну. Беларусь и Сирия дружественные страны, и такой обмен это еще одно подтверждение нашей дружбы. Будем надеяться, что сотрудничество будет продолжаться.

Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь.

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-13

«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии-15

Сегодня, глядя на эти счастливые улыбки, невозможно и подумать, что беззаботное детство у этих ребят прошло под грохот взрывов и обстрелы. И несмотря на это, они так же, как белорусские сверстники, с надеждой смотрят в будущее. Строят планы и мечтают о мирном небе в родной стране. А пока впереди две недели беззаботного белорусского лета.

# Беларусь-Сирия # общество # Дарья Седун

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