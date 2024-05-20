«Встретили очень дружелюбно!» Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии

Каникулы под мирным небом. Беларусь принимает на оздоровление ребят из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беззаботное детство, увы, не про них: во время боевых действий они потеряли родителей. Но здесь, в «Зубренке», счастливые улыбки возвращаются. Чему радуются дети из Сирии в стране детства, узнала Дарья Седун.

Marhaba, Belarus! С арабского языка это переводится как «Привет, Беларусь». До поездки про нашу страну эти ребята практически ничего не знали. Прошло чуть меньше недели, и вот они с восторгом рассказывают про Минск, Мир и Несвиж.

Мохаммад Туаама:

У вас очень чисто! А еще нам очень понравились замки в Мире и Несвиже. У нас таких нет. Пока только на своем языке, но это поправимо – улыбаются вожатые – в конце смены каждый из них хотя бы немного будет знать наш язык. В конце концов, для них знакомство с Беларусью, открытой и дружелюбной, только начинается. Заинаб нашу страну запомнит в зелено-голубых тонах – именно такой она увидела Беларусь из иллюминатора.

Заинаб Башир:

Это мое первое путешествие, я впервые летала на самолете. Я смотрела на Беларусь сверху, оттуда видела вашу прекрасную природу. Здесь нас встретили очень дружелюбно. Вчера вечером собрались все вместе с белорусскими детьми, у нас была возможность познакомиться поближе. Все прошло в такой доброй и искренней атмосфере! Подробности в сюжете.

Адиба Аль Хаек, представитель Министерства социальной защиты и труда Сирии:

Мы очень благодарны Республике Беларусь и вашему Президенту Александру Лукашенко за то, что у наших детей есть такая прекрасная возможность приехать в вашу мирную, спокойную страну. Беларусь и Сирия – дружественные страны, и такой обмен – это еще одно подтверждение нашей дружбы. Будем надеяться, что сотрудничество будет продолжаться. Сирийские дети приехали на оздоровление в Беларусь.