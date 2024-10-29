Рыженков: усиление сотрудничества Беларуси и Сирии будет способствовать развитию в условиях санкций

Беларусь и Сирия приняли заявление о противодействии санкциям. Как Минск, так и Дамаск, на протяжение многих лет подвергаются незаконному международному давлению и теперь совместно осуждают вмешательство коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств, намерены расширять связи, чтобы совместно противостоять санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пути и средства укрепления отношений главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Сирии обсудили на переговорах в Минске. Как отметил Максим Рыженков, наша страна готова развивать сотрудничество с партнерами по широкому спектру направлений: от торговли и экономики до гуманитарной сферы. Хороший потенциал есть также в области укрепления политического взаимодействия.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Усиление нашего такого сотрудничества, расширение связей, торговли, политических контактов будет способствовать в том числе и нашему развитию в условиях тех незаконных абсолютно ограничений, которые применяются в отношении Сирии и Беларуси так называемым коллективным Западом. Как говорит наш Президент, санкции это не только и не столько какие-то ограничения, но это время новых возможностей. И эти возможности мы готовы реализовывать вместе с нашими друзьями из Сирии.

По итогам переговоров стороны заключили меморандум о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Министр иностранных дел Сирии в нашей стране будет еще несколько дней и примет участие во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.