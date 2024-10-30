Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии

Беларуси и Cирии необходимо интенсифицировать отношения в экономической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко в ходе встречи с министром иностранных дел этой арабской республики Бассамом Саббагом. Минск и Дамаск связывает давняя дружба, установлен высокий уровень политического взаимодействия. Пришло время подтягивать и экономику.

К еще более тесному взаимодействию подталкивает и геополитическая напряженность, а также ситуация, в которой оказались наши страны. На протяжении долгих лет Беларусь и Сирия подвергаются беспрецедентному санкционному давлению. В этих условиях важно укреплять контакты во всех направлениях, чтобы вместе эффективно противостоять незаконным ограничениям со стороны западных стран.