Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии

Беларуси и Cирии необходимо интенсифицировать отношения в экономической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларуси и Cирии необходимо интенсифицировать отношения в экономической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко в ходе встречи с министром иностранных дел этой арабской республики Бассамом Саббагом. Минск и Дамаск связывает давняя дружба, установлен высокий уровень политического взаимодействия. Пришло время подтягивать и экономику.
К еще более тесному взаимодействию подталкивает и геополитическая напряженность, а также ситуация, в которой оказались наши страны. На протяжении долгих лет Беларусь и Сирия подвергаются беспрецедентному санкционному давлению. В этих условиях важно укреплять контакты во всех направлениях, чтобы вместе эффективно противостоять незаконным ограничениям со стороны западных стран.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В этих непростых условиях важно сохранять динамику контактов на высоком уровне, в межведомственном уровне и поддерживать взаимодействие по линии деловых кругов. Ваш визит придаст необходимый импульс интенсификации отношений между нашими странами в сфере экономики, гуманитарной сфере.
Сирийская сторона готова к еще более тесному сотрудничеству. Это подтвердил Бассам Саббаг. Он также заверил, что Дамаск работает над выполнением всех ранее достигнутых договоренностей между Сирией и Беларусью.