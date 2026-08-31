Она введена польской стороной в июне 2024 года и распространяется на участок границы длиной около 78 километров в Подляском воеводстве.
Стало известно, что пребывающее в сопредельном государстве лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей, готовит террористический акт.
В рамках проекта у границ Беларуси появится крупнейший склад военного оборудования площадью около 20 гектаров.
Всего Варшава заказала 32 истребителя, став первой страной Восточной Европы с таким типом авиации.
Срок нынешнего постановления истекает 3 июня, а по проекту запрет продлят еще на 90 дней – при этом площадь зоны останется прежней.
Соответствующий проект польские власти планируют внести на рассмотрение Совета министров уже в мае.
Среди освобожденных граждан Беларуси – выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашего государства.
Это стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси.
Оно состоит из четырехметрового забора вдоль служебной дороги, увенчанного двумя рядами колючей проволоки.
Минск стал площадкой для поиска инструментов для разрешения затяжного транспортного кризиса, созданного политическими элитами наши западных соседей.
По словам главы МВД, система сложна – она включает радары для выявления угроз и радиосканеры для опознания и ликвидации вражеских объектов.
Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено. Польша воплотила в жизнь эту идею еще в июне 2024-го сроком на 90 дней.
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