Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Польша

Польша продлила срок действия буферной зоны на границе с Беларусью
31 августа 2026 19:45

Польша продлила срок действия буферной зоны на границе с Беларусью

МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте
23 июля 2026 17:53

МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте

Польша создаст военное формирование для усиления защиты границы
16 июля 2026 10:44

Польша создаст военное формирование для усиления защиты границы

Польша разместила американские истребители у границы с Беларусью
13 июня 2026 10:41

Польша разместила американские истребители у границы с Беларусью

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью
20 мая 2026 06:37

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS
12 мая 2026 17:54

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS

КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»
28 апреля 2026 13:38

КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»

На границе Беларуси и Польши прошла операция по обмену задержанными
28 апреля 2026 13:35

На границе Беларуси и Польши прошла операция по обмену задержанными

Польша начала строительство дополнительного укрепления на границе с Беларусью
13 апреля 2026 10:50

Польша начала строительство дополнительного укрепления на границе с Беларусью

Беларусь не намерена идти по пути конфискации! Итоги встречи Турчина с зарубежными автоперевозчиками
17 марта 2026 16:50

Беларусь не намерена идти по пути конфискации! Итоги встречи Турчина с зарубежными автоперевозчиками

Польша запустила на границе с Беларусью систему обнаружения дронов
13 марта 2026 06:00

Польша запустила на границе с Беларусью систему обнаружения дронов

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней
05 марта 2026 10:45

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней