Польша начала строительство дополнительного укрепления на границе с Беларусью

Польша продолжает политику недобрососедсва по отношению к нашей стране. Прикрываясь угрозами, которые якобы исходят от Беларуси, власти совместно с военными продолжают грабить бюджет. На границе началось строительство нового укрепления для усиления уже существующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно состоит из четырехметрового забора вдоль служебной дороги, увенчанного двумя рядами колючей проволоки. Со стороны леса также будет установлен двухметровый барьер, чтобы избежать травмирования животных. В конечном итоге, ограждение будет построено вдоль всего 186-километрового участка границы.

Славомир Клекотка, генерал, командующий пограничной службой Подлясья (Польша):

Строительство заграждения началось одновременно в пяти местах. Каждый день возводится все больше забора. Материалы закупила пограничная служба. Работы в указанных пограничниками местах ведут солдаты инженерных войск. Новые меры безопасности призваны затруднить незаконное пересечение границы.

Стоит отметить, что на строительство разного рода укреплений на границе с Беларусью, Польша уже потратила почти 5,5 миллиардов евро. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно, при том, что по заявлению польской погранслужбы попыток незаконного проникновения на территорию страны или каких либо других инцидентов не было зафиксировано уже более года.