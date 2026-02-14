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Литва и Польша построят общий полигон в Сувалкском коридоре

14 февраля 2026 13:40
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Наши западные соседи продолжают наращивать военную активность. Причем у белорусских рубежей. Литва и Польша объявили о намерении создать большой трансграничный полигон в так называемом Сувалкском коридоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва и Польша построят общий полигон в Сувалкском коридоре-2

Это узкая полоса земли, протяженностью около 100 километров, расположенная между Калининградской областью России и Беларусью. По замыслу Вильнюса и Варшавы этот участок должен превратиться в большой тренировочный центр НАТО. Литва уже выделила 100 миллионов евро на создание большого полигона бригадного уровня. Теперь приглашают Польшу расширить объект. 

# Беларусь-Польша # Польша # Беларусь-Литва # Россия

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