Варшава продолжает тратить деньги налогоплательщиков на меры безопасности у границы с Беларусью. В Белостоке местные власти заявляют о полетах дронов, и на этом фоне Польша ввела в строй первый модуль системы обнаружения беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы МВД, система сложна – она включает радары для выявления угроз и радиосканеры для опознания и ликвидации вражеских объектов. Однако остается вопрос, смогут ли польские военные эффективно использовать эти дорогостоящие установки. Несколько дней назад Варшава на три месяца ограничила полеты до трех километров в восточной части страны, включая границу с Беларусью. Но все эти меры выглядят лишь декорацией бессилия – когда в сентябре беспилотники кружили над президентским дворцом в Варшаве, то порядок в небе помогли навести белорусские силы ПВО.