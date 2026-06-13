Польша разместила американские истребители у границы с Беларусью

Варшава продолжает планомерно превращать свою территорию в самый милитаризованный участок восточного фланга НАТО. Польша разместила первые американские истребители F-35 у самой границы с Беларусью. Эта техника уже имеет боевой опыт применения на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего Варшава заказала 32 истребителя, став первой страной Восточной Европы с таким типом авиации. Однако важно понимать, что истребители далеко не подарок американской стороны. Польша получила от Вашингтона льготный кредит на 4 миллиарда долларов на закупку вооружений. Теперь общее американское финансирование польской армии на текущий момент составляет около 20 миллиардов долларов. Ранее Польша также официально запросила размещение постоянной американской военной базы на своей территории, что лишь подтверждает курс на долгосрочное усиление военного присутствия НАТО у белорусских рубежей.