Беларусь не намерена идти по пути конфискации! Итоги встречи Турчина с зарубежными автоперевозчиками

Минск стал площадкой для поиска инструментов для разрешения затяжного транспортного кризиса, созданного политическими элитами наших западных соседей. Премьер-министр Александр Турчин провел 17 марта встречу с литовскими и польскими автоперевозчиками – теми, кто уже четыре месяца остается заложником решений собственных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом стало их обращение на имя Президента Александра Лукашенко с просьбой помочь урегулировать ситуацию с грузовиками с литовской регистрацией. Ключевой сигнал по итогам переговоров – Беларусь не намерена идти по пути конфискации транспорта и нацелена на поиск компромисса. Литовское правительство несговорчиво и не идет на контакт – Секрета о ситуации с фурами. Напомним, речь идет о более чем тысяче большегрузов, которые остаются на территории Беларуси еще с конца осени 2025 года. Тогда Литва закрыла границу, фактически разорвав логистические цепочки. Но при этом Вильнюс рассчитывал завершить транзит своих перевозчиков через белорусскую территорию. Не получилось. В итоге все фуры были перемещены на специальные охраняемые стоянки у границы. Позже пункты пропуска формально открылись, однако транспорт так и не смог покинуть Беларусь – ситуация зашла в системный тупик. Именно здесь и проявляется масштаб проблемы.

За четыре месяца простоя совокупные потери перевозчиков, с учетом упущенной прибыли, могут превысить 100 миллионов евро. В сутки одна фура приносит убыток в среднем от 150 до 300 евро. Это означает, что ежедневно бизнес продолжает терять сотни тысяч евро. При этом, как подчеркивает белорусская сторона, сами грузовики находятся в исправном состоянии и размещены на охраняемых стоянках. Однако возникает принципиальный момент: расходы на их содержание уже понесли белорусские организации, и эти затраты должны быть компенсированы. Корень проблемы – в политических решениях Вильнюса и Варшавы. Закрытие границы сначала воспринималось как временная мера, но быстро привело к разрушению устойчивых логистических связей. Попытки бизнеса повлиять на ситуацию предпринимались с первых недель: открытые письма, коллективные обращения, обсуждение судебных исков и даже возможных забастовок. Но, как признают сами перевозчики, позитивной реакции со стороны их правительств так и не последовало. Причем, поляки в этой ситуации пострадали дважды. Первый раз Польша закрыла границу якобы на фоне проводимых учений «Запад-2025». Перевозчики начали перерегистрировать свои автопарки в Литве. Ну, а когда литовцы ограничили перемещение транспорта через КПП, сложилась безвыходная ситуация.

Мы приехали с надеждой на то, что все наши проблемы мы сможем решить, мы сможем по-соседски продолжить наше сотрудничество и совместно осуществлять международные перевозки.

Что касаемо по рабочим местам, то водители, которые у нас были, то есть один водитель работает, а остальные они перешли работать в другие фирмы, потому что им просто не осталось на чем работать. На этом фоне показательной выглядит дипломатическая линия. По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Секреты, за эти месяцы предпринимались многочисленные попытки выйти на диалог с литовской стороной – как напрямую, так и на международных площадках. Однако Вильнюс игнорирует такие инициативы, рассматривая сам факт переговоров как свой политический проигрыш.