Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

Срок нынешнего постановления истекает 3 июня, а по проекту запрет продлят еще на 90 дней – при этом площадь зоны останется прежней. Буферная зона появилась в июне 2024 года якобы для сдерживания нелегальной миграции. Она охватывает участок границы протяженностью около 80 километров: на отрезке почти в 60 километров зона уходит вглубь Польши на 200 метров от линии госграницы, на остальных участках – примерно на 2 километра. Пребывание там без разрешения по-прежнему будет запрещено.