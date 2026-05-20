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Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

20 мая 2026 06:37
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Власти Польши планируют продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью, сообщили в МВД страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью-2

Срок нынешнего постановления истекает 3 июня, а по проекту запрет продлят еще на 90 дней – при этом площадь зоны останется прежней. Буферная зона появилась в июне 2024 года якобы для сдерживания нелегальной миграции. Она охватывает участок границы протяженностью около 80 километров: на отрезке почти в 60 километров зона уходит вглубь Польши на 200 метров от линии госграницы, на остальных участках – примерно на 2 километра. Пребывание там без разрешения по-прежнему будет запрещено.

# Беларусь-Польша

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