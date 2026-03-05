Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

Польша продолжает политику недобрососедства с нашей страной. Власти продлили действие так называемой буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об участке земли, длиной более 60 километров. На отрезке 45 километров – зона уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом – длиной чуть более 16 километров, ее ширина больше – около двух километров – при этом охватывает часть природных заповедников.

Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено. Польша воплотила в жизнь эту идею еще в июне 2024-го сроком на 90 дней. Но с тех пор Варшава его постоянно продлевала. Все это было сделано якобы для усиления безопасности границы и защиты от нелегалов. При этом Польша построила заграждение на рубеже с Беларусью, длиной 186 километров, и высотой – пять метров. Варшаве это сооружение обошлось в 400 миллионов долларов.