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Польша создаст военное формирование для усиления защиты границы

16 июля 2026 10:44
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Польские власти продолжают закапывать миллиарды в приграничную землю, прикрываясь надуманной восточной угрозой. Оборонное ведомство страны дало старт созданию специального военного формирования для контроля приграничной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша создаст военное формирование для усиления защиты границы-2

В рамках проекта у границ Беларуси появится крупнейший склад военного оборудования площадью около 20 гектаров. Для реализации решения задействуют четыре армейские бригады, которые станут операторами объектов программы «Восточный щит». Основной задачей этих подразделений станет закупка систем борьбы с беспилотниками, развертывание станций наблюдения и подготовка фортификаций на протяжении 250 километров. Финансирование проекта раздули с 2 миллиардов до внушительных 9, активно привлекая кредитные средства из европейских фондов. 

# Беларусь-Польша

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