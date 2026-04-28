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На границе Беларуси и Польши прошла операция по обмену задержанными

28 апреля 2026 13:35
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На государственной границе между белорусской и польской сторонами прошла операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять». Это стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Беларуси и Польши прошла операция по обмену задержанными-2

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к Президенту Беларуси отдельных лидеров дружественных нам стран. Александр Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с нашими союзниками. Главой государства были отданы соответствующие поручения Комитету госбезопасности. 

В период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, в силу различной заинтересованности, возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств. Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений, удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата. Это полностью соответствует подходу Беларуси в решении всех проблем путем переговоров и поиска компромиссов. В результате операции 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. 

# Польша # Беларусь-Польша

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