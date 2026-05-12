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Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS

12 мая 2026 17:54
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Польша неожиданно решила объявить своеобразную амнистию белорусским тракторам, которые долгие годы фактически находились вне закона, сообщили в программе Новости «24 часа».

Власти страны намерены легализовать около восьми тысяч сельскохозяйственных машин под маркой BELARUS, ввезенных после 2016 года и до сих пор не имевших полноценного допуска к движению по польским дорогам. Причина – бюрократические и законодательные ограничения. 

Белорусскую технику ранее признали не соответствующей отдельным европейским экологическим требованиям, из-за чего аграрии не могли ее ни официально зарегистрировать, ни полноценно эксплуатировать. И это при том, что тракторы BELARUS давно стали одними из самых востребованных у польских фермеров – прежде всего благодаря сочетанию надежности, экономичности и доступной цены. Особенно сейчас, когда в Польше растут расходы на топливо и себестоимость сельскохозяйственных работ. 

Теперь проблему намерены решать через изменения в законодательстве. Соответствующий проект польские власти планируют внести на рассмотрение Совета Министров уже в мае. Ключевым механизмом должна стать специальная отметка при прохождении техосмотра, которая позволит легально использовать белорусские тракторы на местных дорогах.

# Беларусь-Польша # Сельское хозяйство

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