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МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте

23 июля 2026 17:53
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В МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши была передана информация, поступившая в Министерство по линии правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она касается подготовки террористического акта на территории Польши.

Стало известно, что пребывающее в сопредельном государстве лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей, готовит террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки – гражданки Беларуси. Теракт готовится из соображений мести.

Польскому представителю также доведено, что дополнительные сведения по данному вопросу при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран.

# Беларусь-Польша # Теракт

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