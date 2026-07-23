МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте

В МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши была передана информация, поступившая в Министерство по линии правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она касается подготовки террористического акта на территории Польши.

Стало известно, что пребывающее в сопредельном государстве лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей, готовит террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки – гражданки Беларуси. Теракт готовится из соображений мести.

Польскому представителю также доведено, что дополнительные сведения по данному вопросу при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран.