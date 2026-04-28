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КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»

28 апреля 2026 13:38
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Обмен прошел в пункте пропуска «Переров – Беловежа» на белорусско-польской границе. Среди освобожденных граждан Беларуси – выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»-2

В числе возвращенных на родину также граждане России и других стран СНГ. Президентом даны конкретные поручения председателю КГБ Ивану Тертелю оказать всю необходимую помощь гражданам, освобожденным в результате обмена. Этот вопрос взят белорусским лидером на личный контроль. Обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению Президента Беларуси около года. КГБ выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции, благодаря чему удалось достичь положительного результата. 

# Беларусь-Польша # КГБ Беларуси

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