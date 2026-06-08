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Новости по тегу #Беларусь-Куба

От АПК до фармацевтики: перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске
08 июня 2026 10:49

От АПК до фармацевтики: перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске

Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка
29 мая 2026 07:38

Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере
20 марта 2026 06:39

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере

Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы
16 февраля 2026 10:46

Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы

Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы
28 ноября 2025 06:15

Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы

Минск и Гавана подписали программу сотрудничества по новым направлениям
06 ноября 2025 18:03

Минск и Гавана подписали программу сотрудничества по новым направлениям

Всё ради любви! Кубинец переехал в Беларусь и открыл свою танцевальную студию
10 октября 2025 11:51

Всё ради любви! Кубинец переехал в Беларусь и открыл свою танцевальную студию

Минск и Гавана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере
08 октября 2025 10:33

Минск и Гавана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере

Виктор Каранкевич провёл переговоры с главой Минпрома Кубы
01 октября 2025 07:43

Виктор Каранкевич провёл переговоры с главой Минпрома Кубы

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года
08 сентября 2025 17:55

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года

В Гаване состоялась передача Кубе белорусской гуманитарной помощи
21 августа 2025 13:31

В Гаване состоялась передача Кубе белорусской гуманитарной помощи

Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях
26 июля 2025 07:33

Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях