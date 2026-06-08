Новости по тегу #Беларусь-Куба

Перспективы совместных проектов обсудили председатель Палаты представителей и Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны.
До начала саммита в Астане Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой.
В Минске и Гаване в режиме видеоконференции прошел межпарламентский семинар, посвященный этому вопросу.
Максим Рыженков подчеркнул необходимость разрешения всех разногласий путем мирного диалога и в рамках международного права.
«Принимая это заявление, Беларусь не только выражает открытую поддержку кубинскому народу, но и в очередной раз подтверждает наше категорическое несогласие с незаконной санкционной политикой Запада».
Владимир Кухарев провел видеоконференцию с губернатором провинции Гаваны Янет Эрнандес Перес.
А страсть к танцу вылилась в собственную студию в сердце столицы. Минчане подхватили кубинскую волну и начали двигаться в ритмах сальсы, бачаты и румбы.
Приоритетные направления: ВВС ПВО, связь, военная медицина, радиоэлектронная борьба и инженерное обеспечение.
В Минске завершает работу крупнейшая промышленная выставка «ИННОПРОМ». Но ее деловая программа продолжается, в повестке десятки событий.
Председатель Мингорисполкома встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Кубы в Беларуси. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере коммунального хозяйства и машиностроения.
В составе груза 13 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.
Глава государства, поздравляя Президента и народ этой страны с Днем национального восстания, подчеркнул, что Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания.
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