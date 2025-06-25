Лукашенко: мы готовы внедрять в кубинскую экономику современные научные достижения и технологии

Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры.

Глобально же сегодняшние переговоры проходили в очень спокойном и рабочем режиме, несмотря на то, что визит кубинской делегации носит статус официального. Мы так давно взаимодействуем, что никакого надрыва быть не может. Тем более что и Беларусь, и Куба, на себе испытывают и санкционный прессинг, и последствия от его многолетнего воздействия, в разной степени, но все же говорим об одном и том же. Принципы взаимоуважения и равенства – база, на которой мы строим будущее.