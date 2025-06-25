Лукашенко: мы готовы внедрять в кубинскую экономику современные научные достижения и технологии
Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры.
Глобально же сегодняшние переговоры проходили в очень спокойном и рабочем режиме, несмотря на то, что визит кубинской делегации носит статус официального. Мы так давно взаимодействуем, что никакого надрыва быть не может. Тем более что и Беларусь, и Куба, на себе испытывают и санкционный прессинг, и последствия от его многолетнего воздействия, в разной степени, но все же говорим об одном и том же. Принципы взаимоуважения и равенства – база, на которой мы строим будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы внедрять в кубинскую экономику современные научные достижения и технологии для успешной реализации совместных проектов, в том числе о которых я только что сказал. Проектов, рассчитанных на долгосрочный экономический и прежде всего (это важно для Кубы и для нас) социальный эффект. Дорогой друг, дорогой Мигель, еще раз искренне благодарю вас за приезд в Беларусь, неоценимый личный вклад в поддержание высочайшего уровня наших братских отношений. Хочу заверить, что все намеченные планы и договоренности, которые мы достигнем и достигли, мы обязательно выполним.
Читайте также:
Лукашенко: у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед
Президент Кубы: мы восхищаемся Беларусью и ее народом
Лукашенко: мы предлагаем Кубе развитие всех взаимовыгодных сфер на основе комплексного партнерства