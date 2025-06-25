Рыженков: дружба с Кубой представляет большой интерес прежде всего в политическом плане

Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры.

И все же министр иностранных дел призывает не рассматривать Кубу исключительно с точки зрения экономического сотрудничества. Визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в нашу страну и его личное участие в заседании Высшего Евразийского совета как представителя страны-наблюдателя в ЕАЭС – сигнал политический.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Куба – это, знаете, такой международно признанный боец за настоящие права, скажем, международного сообщества на всех международных площадках. И, конечно, дружба с таким государством представляет большой интерес прежде всего в политическом плане. Это формирование общей повестки дня, это реагирование на вызовы и угрозы современности, это поддержка взаимной международных организаций при выборах, при формулировании позиции, при голосовании по резолюциям страновым.

И, в конце концов, это очень активный политический союзник Беларуси с точки зрения отработки вот этих подходов к выстраиванию новой повестки дня (сегодня общемировой) и к выстраиванию того нового миропорядка, о котором все говорят. Который бы учитывал многообразие, мультикультуральность, сложившуюся сегодня в мире, и дал бы вот эту альтернативу той гегемонии, которую всячески продвигает коллективный Запад.

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