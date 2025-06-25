Лукашенко: у Минска и Гаваны есть всё для дальнейшего движения вперёд

Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры.

Стороны сразу приступили к переговорам в широком составе. И, надо сказать, внешней повестке повышенного внимания не уделяли. И так все понятно. Александр Лукашенко ограничился лишь констатацией того, что прежние международные институты утратили былой вес, а новые пока не способны коренным образом ситуацию переломить или предотвратить кризисы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разделяем подходы друг друга к важнейшим темам современной повестки дня и оказываем безусловную взаимную поддержку. Единогласно и последовательно выступаем против односторонних ограничительных мер в международной политике и торговле. Незаконные санкционные давления на наше государство не только не ослабевают, но и усиливаются. Особенно это касается механизмов финансовых расчетов. Надеяться стоит только на себя, союзников, партнеров и вместе искать удобоваримые выходы из ситуации. Этим прямо сейчас и занимаются.