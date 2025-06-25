Лукашенко: у Минска и Гаваны есть всё для дальнейшего движения вперёд

Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры.
Стороны сразу приступили к переговорам в широком составе. И, надо сказать, внешней повестке повышенного внимания не уделяли. И так все понятно. Александр Лукашенко ограничился лишь констатацией того, что прежние международные институты утратили былой вес, а новые пока не способны коренным образом ситуацию переломить или предотвратить кризисы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разделяем подходы друг друга к важнейшим темам современной повестки дня и оказываем безусловную взаимную поддержку. Единогласно и последовательно выступаем против односторонних ограничительных мер в международной политике и торговле. Незаконные санкционные давления на наше государство не только не ослабевают, но и усиливаются. Особенно это касается механизмов финансовых расчетов.
Надеяться стоит только на себя, союзников, партнеров и вместе искать удобоваримые выходы из ситуации. Этим прямо сейчас и занимаются.
Александр Лукашенко:
Наши специалисты определили ряд перспективных точек роста в торгово-экономической сфере. В их числе стратегически важные для Гаваны направления: обеспечение продовольственной безопасности, модернизация промышленности, развитие строительной отрасли, транспортной инфраструктуры, энергетики и добычи полезных ископаемых, расширение доступа к качественным медицинским препаратам.
Видим хорошие перспективы для наращивания мощностей совместных производств белорусской сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования. Мы готовы, господин Президент, обеспечить поставки новой техники, в том числе с применением лизинговых инструментов. В интересах ремонтных предприятий Кубы можем наладить экспорт двигателей, запасных частей, а также станков и оборудования.
Помимо промышленной кооперации, мы могли бы поставлять белорусское сырье, делиться своим опытом и технологиями для совместного производства молочных и мясных продуктов. Подтвердила свои востребованность и значимость схема поставки нашей продукции на Кубу в рамках экспортных кредитов Банка развития Беларуси.
Сегодня это сухое молоко, сельскохозяйственная техника, но белорусская сторона заинтересована последовательно расширять данный перечень. Убежден, что по итогам сегодняшней встречи мы выработаем эффективные решения и будем их четко реализовывать. У Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед: политическая воля, взаимопонимание, полная поддержка на уровне глав государств и, наверное, уважаемый Президент, самое главное – долгий путь сотрудничества.
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