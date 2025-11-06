Минск и Гавана подписали программу сотрудничества по новым направлениям

Туризм, ЖКХ и здравоохранение. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел видеоконференцию с губернатором провинции Гаваны Янет Эрнандес Перес, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны подписали программу сотрудничества между Мингорисполкомом и правительством Гаваны. Символично, что знаковое событие приурочено к 20-летию установления побратимских отношений между столицами. Актуальная тема для кубинской стороны – сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Интересен многолетний опыт Минска в передовых технологиях сортировки и переработки отходов. Сотрудничество в образовании будет развиваться через прямые контакты между вузами. В культуре главный акцент на организацию совместных музейных экспозиций.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В области туризма здесь есть тоже общая заинтересованность, потому что Куба является туристической страной, которая, конечно же, привлекает очень многих жителей нашей страны. И я думаю, что мы найдем точки соприкосновения по взаимовыгодному обмену туристами. И это даст новый толчок для дальнейшего укрепления наших связей и взаимовыгодного сотрудничества.