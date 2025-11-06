Минск и Гавана подписали программу сотрудничества по новым направлениям

Туризм, ЖКХ и здравоохранение. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел видеоконференцию с губернатором провинции Гаваны Янет Эрнандес Перес, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Туризм, ЖКХ и здравоохранение. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел видеоконференцию с губернатором провинции Гаваны Янет Эрнандес Перес, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стороны подписали программу сотрудничества между Мингорисполкомом и правительством Гаваны. Символично, что знаковое событие приурочено к 20-летию установления побратимских отношений между столицами.
Актуальная тема для кубинской стороны – сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Интересен многолетний опыт Минска в передовых технологиях сортировки и переработки отходов. Сотрудничество в образовании будет развиваться через прямые контакты между вузами. В культуре главный акцент на организацию совместных музейных экспозиций.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В области туризма здесь есть тоже общая заинтересованность, потому что Куба является туристической страной, которая, конечно же, привлекает очень многих жителей нашей страны. И я думаю, что мы найдем точки соприкосновения по взаимовыгодному обмену туристами. И это даст новый толчок для дальнейшего укрепления наших связей и взаимовыгодного сотрудничества.
В программе сотрудничества обозначены новые направления – это промышленность, медицина и туризм. Стороны договорились об обмене делегациями, а также наработками в сфере здравоохранения. Для реализации всех проектов будут созданы совместные рабочие группы.