Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы

Минск и Гавану объединяют крепкие дружеские связи. Между странами активно развиваются политические, экономические и гуманитарные контакты, а также ведется плодотворный межпарламентский диалог. Государства оказывают взаимную поддержку на международной арене и разделяют общие подходы к глобальным вопросам.

Наши страны выступают за создание более справедливого многополярного мира, основанного на принципах суверенного равенства и международного права. Уже более 60 лет Куба находится под жестким санкционным давлением со стороны США – последствия этих мер серьезно ограничивают экономический рост страны. Как известно, и Беларусь сталкивается с незаконными санкциями со стороны так называемого коллективного Запада.

Таким образом, принимая это заявление, Беларусь не только выражает открытую поддержку кубинскому народу, но и в очередной раз подтверждает наше категорическое несогласие с незаконной санкционной политикой Запада, используемой для подрыва государственности и суверенитета стран, которые защищают свои национальные интересы и проводят независимую внешнюю политику.