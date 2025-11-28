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Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы

28 ноября 2025 06:15
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В Совете Республики Национального собрания Беларуси приняли заявление, призывающее прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ одобрен накануне на заседании четвертой сессии VIII созыва под руководством Натальи Кочановой.

Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы-2

Минск и Гавану объединяют крепкие дружеские связи. Между странами активно развиваются политические, экономические и гуманитарные контакты, а также ведется плодотворный межпарламентский диалог. Государства оказывают взаимную поддержку на международной арене и разделяют общие подходы к глобальным вопросам.

Совет Республики принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы-4

Наши страны выступают за создание более справедливого многополярного мира, основанного на принципах суверенного равенства и международного права. Уже более 60 лет Куба находится под жестким санкционным давлением со стороны США – последствия этих мер серьезно ограничивают экономический рост страны. Как известно, и Беларусь сталкивается с незаконными санкциями со стороны так называемого коллективного Запада.

Таким образом, принимая это заявление, Беларусь не только выражает открытую поддержку кубинскому народу, но и в очередной раз подтверждает наше категорическое несогласие с незаконной санкционной политикой Запада, используемой для подрыва государственности и суверенитета стран, которые защищают свои национальные интересы и проводят независимую внешнюю политику.

# Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь # Наталья Кочанова # Беларусь-Куба

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