Прямой эфир

Минск и Гавана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере

08 октября 2025 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Гавана имеют схожие подходы к актуальным проблемам международной безопасности и понимают важность углубления сотрудничества в военной сфере. Приоритетные направления: ВВС ПВО, связь, военная медицина, радиоэлектронная борьба и инженерное обеспечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их определили на встрече Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и начальник Генштаба – первый заместитель министра революционных Вооруженных сил Кубы. Генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго прибыл с официальным визитом в Минск. В центре внимания активизация двустороннего сотрудничество в военной сфере.

# Беларусь-Куба

Другие новости рубрики

Все новости
Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025
08 октября 2025 08:39

Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025

Дзиодзина: если есть открытость новому опыту и обсуждению, то международные отношения имеют потенциал на успех
08 октября 2025 07:46

Дзиодзина: если есть открытость новому опыту и обсуждению, то международные отношения имеют потенциал на успех

Международный электоральный форум проходит в Минске
08 октября 2025 07:36

Международный электоральный форум проходит в Минске