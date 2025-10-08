Минск и Гавана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере

Минск и Гавана имеют схожие подходы к актуальным проблемам международной безопасности и понимают важность углубления сотрудничества в военной сфере. Приоритетные направления: ВВС ПВО, связь, военная медицина, радиоэлектронная борьба и инженерное обеспечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их определили на встрече Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и начальник Генштаба – первый заместитель министра революционных Вооруженных сил Кубы. Генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго прибыл с официальным визитом в Минск. В центре внимания активизация двустороннего сотрудничество в военной сфере.