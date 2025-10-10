Всё ради любви! Кубинец переехал в Беларусь и открыл свою танцевальную студию

Ритмы Кубы в белорусской столице! La Casa de Grei зажигает сердца. Готовьтесь, после просмотра танцевать захочется всем. Кубинский танцор с пылающим темпераментом четыре года назад оставил остров свободы ради новой жизни в Беларуси. Причина – личная история. А страсть к танцу вылилась в собственную студию в сердце столицы. Минчане подхватили кубинскую волну и начали двигаться в ритмах сальсы, бачаты и румбы.

Грейсьер Мачадо Лопес, основатель танцевальной студии:

Танцы появились в моей жизни как что-то естественное, как говорить, как ходить. Это было очень естественно. В моей семье все любят танцевать. На Кубе нам всем нравятся танцы. И куда бы ты ни пошел, на каждом шагу слышишь музыку. Я родился в семье, где все танцевали. Моя мать увлекалась музыкой, и поэтому я начал танцевать и делаю это хорошо.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Грей, что стало причиной переезда в Беларусь, и как наша страна вас приняла?

Грейсьер Мачадо Лопес:

Основной причиной переезда в Беларусь стала любовь. Я встретил свою супругу, и она была из другой страны. И этой страной оказалась Беларусь. Я сказал ей, что прилечу за ней, и так и случилось. Это было по любви. Я на самом деле никогда не представлял себя здесь, в Беларуси, но я здесь. И люди здесь очень милые, приятные и открытые. Я такого не ожидал. Беларусь приняла меня с открытым сердцем и кружила своим теплом.