Всё ради любви! Кубинец переехал в Беларусь и открыл свою танцевальную студию

Ритмы Кубы в белорусской столице! La Casa de Grei зажигает сердца. Готовьтесь, после просмотра танцевать захочется всем. Кубинский танцор с пылающим темпераментом четыре года назад оставил остров свободы ради новой жизни в Беларуси. Причина – личная история. А страсть к танцу вылилась в собственную студию в сердце столицы. Минчане подхватили кубинскую волну и начали двигаться в ритмах сальсы, бачаты и румбы.
Грейсьер Мачадо Лопес, основатель танцевальной студии:
Танцы появились в моей жизни как что-то естественное, как говорить, как ходить. Это было очень естественно. В моей семье все любят танцевать. На Кубе нам всем нравятся танцы. И куда бы ты ни пошел, на каждом шагу слышишь музыку. Я родился в семье, где все танцевали. Моя мать увлекалась музыкой, и поэтому я начал танцевать и делаю это хорошо.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Грей, что стало причиной переезда в Беларусь, и как наша страна вас приняла?
Грейсьер Мачадо Лопес:
Основной причиной переезда в Беларусь стала любовь. Я встретил свою супругу, и она была из другой страны. И этой страной оказалась Беларусь. Я сказал ей, что прилечу за ней, и так и случилось. Это было по любви. Я на самом деле никогда не представлял себя здесь, в Беларуси, но я здесь. И люди здесь очень милые, приятные и открытые. Я такого не ожидал. Беларусь приняла меня с открытым сердцем и кружила своим теплом.
Любовь Грея, Ирина, воплощение многогранности. Музыкальная школа, бальные танцы, вокал. А позже физмат Гео и работа в ресторанном бизнесе. Но жизнь готовила сюрприз. Встреча с кубинским парнем.
Ирина Мачадо Лопес:
Мы познакомились в Египте, а Грей работал, я отдыхала. И когда я увидела его на сцене, была поражена его энергией, его харизмой. И когда мы познакомились, между нами пробежала искра. Вот так и началась наша история. Он пообещал в первый же день с уверенностью, что он приедет в Беларусь, и сдержал слово.
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