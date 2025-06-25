О чём говорили президенты Беларуси и Кубы – собрали главное из встречи лидеров

Стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета и уважения национальных интересов. А еще недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады. Минск и Гавана подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути развития белорусско-кубинских связей в центре внимания лидеров двух стран. 25 июня Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель провели переговоры. У Минска и Гаваны есть все для движения вперед – и политическая воля, и взаимопонимание, и полная поддержка на уровне глав государств, об этом заявил на встрече Президент Беларуси. В основе всего – экономика. Потому стороны в первую очередь определили ключевые точки роста в торгово-экономической сфере. Ее нужно подтягивать, как выразился белорусский лидер, к высочайшему уровню политических контактов. И страны это сделают.

Акцент на обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию промышленности Кубы, энергетику и транспортную инфраструктуру, а также расширение доступа к качественным медпрепаратам. Стоит отметить, что Беларусь предлагает Гаване не только лишь экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер на основе комплексного, стратегического подхода. Помимо конкретных шагов по реализации наиболее перспективных направлений двухсторонней повестки дня, Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель уделили внимание непростой геополитической обстановке. В частности, подтвердили приверженность Беларуси и Кубы политике укрепления мира и безопасности на планете, дальнейшему построению справедливого и многополярного мира. Переговорами этого дня визит кубинского лидера в Беларусь не ограничится. Так как Куба является страной-наблюдателем при ЕАЭС, Мигель Диас-Канель примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Алена Сырова о перспективных точках роста и дружбе, проверенной временем.

Ставшая символом борьбы и свободы, знакомая еще с советских времен и безвизово близкая в нынешние времена, Куба для белорусов ментально понятна, а значит, можно предусмотреть нюансы в выстраивании двусторонней повестки. Развивающаяся всем санкциям назло, бьющим прежде всего по возможностям вести расчеты, сегодня эта латиноамериканская страна в поисках партнеров, которые помогли бы жить лучше, зная все «но». Беларусь готова быть полезной.

Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе:

Очень дружественная нация. В данном случае легко устанавливать контакты исполнительные. Но мы понимаем, что Южная Америка вся в целом – теплый климат, то есть нельзя думать, что сегодня сказал, то завтра, например, уже немедленно побежали исполнять. Но это нужно принять. С этим можно и нужно работать. У нас установились, во-первых, доверительные, очень хорошие, где-то даже дружественные отношения. Особенность лишь в том, что, может быть, как у нас говорят, маньяна или завтра, но это нормально и мы это воспринимаем вполне естественно. Есть общие структурные некоторые вопросы прежних лет, высокая закредитованность не только во взаимоотношении с нами, в целом с другими партнерами-экспортерами на Кубу, и клуб кредиторов, и реструктуризация. То есть у них высокая, скажем, нагрузка кредитная. Поэтому каждый новый кредит принимает специальный комитет, работает, рассматривает. Я бы не сказал, что денег нет. Деньги есть. Вопрос – на что. Они расставляют приоритеты.

И все же министр иностранных дел призывает не рассматривать Кубу исключительно с точки зрения экономического сотрудничества. Визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в нашу страну и его личное участие в заседании Высшего Евразийского совета как представителя страны-наблюдателя в ЕАЭС – сигнал политический. Рыженков: дружба с Кубой представляет большой интерес прежде всего в политическом плане. Подробнее.

Президент Беларуси со своим кубинским коллегой встречался на параде в Москве 9 мая. Тогда же Александр Лукашенко и предложил ему оптимальный вариант визита, который можно было бы устроить, особо не ломая графики. Мигель Диас-Канель Бермудес к совету прислушался. И этим летним утром гимн Кубы звучал во Дворце Независимости. Погода скорректировала традиционный формат встречи в атриуме, но так даже теплее и не менее торжественно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у нас дождь, поэтому мы вас принимаем в зале. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Кубы:

Очень красивый дворец! Александр Лукашенко:

Думаю, для вас это прохладная погода, но понятная.

Стороны сразу приступили к переговорам в широком составе. И, надо сказать, внешней повестке повышенного внимания не уделяли. И так все понятно. Александр Лукашенко ограничился лишь констатацией того, что прежние международные институты утратили былой вес, а новые пока не способны коренным образом ситуацию переломить или предотвратить кризисы. Лукашенко: у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Читать здесь.

На Кубе успешно собирают белорусские тракторы, но это только начало – на очереди коммунальная и пассажирская техника. Востребованы и продукты питания. Продовольственная безопасность – важнейший вопрос. И здесь особое внимание поставкам нашего сухого молока. Это сырье, из которого можно делать те же йогурты.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сейчас буквально мы выполняем контракт, который мы заключили в прошлом году, на 1 000 тонн сухого цельного молока. И в порты Кубы буквально сегодня поступили наши продукты и разгружаются для дальнейшей реализации в их стране. И еще один контракт на 150 тонн, в рамках того контракта, который был заключен, мы реализуем еще 150 тонн сухого цельного молока. Также наш Банк развития Республики Беларусь финансирует сегодня именно реализацию продукции сельскохозяйственной. И не только продукции, а и сельскохозяйственной техники. То есть такой широкий спектр для Республики Куба, и мы надеемся, что мы с коллегами найдем здесь понимание и в рамках вот этих выделенных средств в сумме более 6 миллионов долларов США, мы тоже с ними сработаем по поставкам нашей молочной продукции в Республику Куба.

Президент Кубы в кооперации в принципе видит большую перспективу. Предложение Александра Лукашенко идти этим путем, чтобы не ссылаться на логистику и другие трудности, тут же получило поддержку. Президент Кубы: мы восхищаемся Беларусью и ее народом.

Не очевидные, но только для не погруженных в двустороннюю повестку, направления для совместного сотрудничества – это биотехнологии и фармакология. Речь идет о создании совместного предприятия. Любопытно, интерес двусторонний: им есть что позаимствовать у нас, нам – чему поучиться у них.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы не только хотим производить, но и продавать. И, конечно, нам необходим трансфер технологий. Это тоже более глубокая интеграция, которая дает более качественные результаты. В этой части спектр тех препаратов, который уже им направлен, достаточно широкий. Это и противовоспалительные, и антибиотики, и гормоны – то есть перечень взаимодействий тоже очень широкий. Препараты, которые они производят, также высокого качества. Вы знаете, технологии, которые на сегодня у них есть, нам очень интересны, и мы готовы их перенимать. И в этой части я назову некоторые из направлений, в том числе онкологические препараты. Это вакцины. То есть мы с вами тоже прекрасно знаем, что в период пандемии у нас в республике была вакцина из Кубы.