Прямой эфир

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года

08 сентября 2025 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Гавана намерены укрепить торгово-экономические и культурные связи. Председатель Мингорисполкома встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Кубы в Беларуси. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере коммунального хозяйства и машиностроения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года-2

Кубинским партнерам интересен опыт Минска по комплексной сортировке и переработке отходов, а также наши технологии в сфере водоснабжения. Кроме того, стороны видят перспективы для наращивания мощностей сборочных производств белорусской сельхозтехники, прицепного и навесного оборудования. Планируют налаживать поставки отечественных комплектующих для ремонтных предприятий островного государства.

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года-4

Прогресс двустороннего сотрудничества также в сфере медицины. Сейчас готовится к реализации ряд новых коммерческих контрактов по выпуску лекарственных препаратов. Также планируется реализация кооперационных производств.

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года-6

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Есть много перспективных направлений для нашего совместного сотрудничества: это и в области промышленности, это работа по поставкам нашей техники по всем направлениям, в области медицины мы видим серьезные направления, которые востребованы и будут полезны для наших стран. Потому что Куба тоже славится очень высоким уровнем медицины, и совместное сотрудничество может дать толчок для разработки новых препаратов и новых методик лечения.

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года-8

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайны и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
У нас вообще с Беларусью очень много общего: и по линии здравоохранения, обмен медикаментами, и по линии совместной сборки тракторов на Кубе. Мы будем работать по проектам в области сельского хозяйства, в молочном деле.

Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года-10

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры и туризма. 

# Международная политика # Беларусь-Куба # Сантьяго Перес Бенитес # Владимир Кухарев

Другие новости рубрики

Все новости
Около 60 проектов подключились к программе «Региональная инициатива» с начала года
08 сентября 2025 17:55

Около 60 проектов подключились к программе «Региональная инициатива» с начала года

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники
08 сентября 2025 17:36

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН
08 сентября 2025 17:36

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН