Минск и Гавана планируют подписать дорожную карту сотрудничества до конца 2025 года

Минск и Гавана намерены укрепить торгово-экономические и культурные связи. Председатель Мингорисполкома встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Кубы в Беларуси. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере коммунального хозяйства и машиностроения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кубинским партнерам интересен опыт Минска по комплексной сортировке и переработке отходов, а также наши технологии в сфере водоснабжения. Кроме того, стороны видят перспективы для наращивания мощностей сборочных производств белорусской сельхозтехники, прицепного и навесного оборудования. Планируют налаживать поставки отечественных комплектующих для ремонтных предприятий островного государства.

Прогресс двустороннего сотрудничества также в сфере медицины. Сейчас готовится к реализации ряд новых коммерческих контрактов по выпуску лекарственных препаратов. Также планируется реализация кооперационных производств.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Есть много перспективных направлений для нашего совместного сотрудничества: это и в области промышленности, это работа по поставкам нашей техники по всем направлениям, в области медицины мы видим серьезные направления, которые востребованы и будут полезны для наших стран. Потому что Куба тоже славится очень высоким уровнем медицины, и совместное сотрудничество может дать толчок для разработки новых препаратов и новых методик лечения.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайны и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

У нас вообще с Беларусью очень много общего: и по линии здравоохранения, обмен медикаментами, и по линии совместной сборки тракторов на Кубе. Мы будем работать по проектам в области сельского хозяйства, в молочном деле.