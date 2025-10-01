Виктор Каранкевич провёл переговоры с главой Минпрома Кубы

Сегодня, 1 октября, в Минске завершает работу крупнейшая промышленная выставка «ИННОПРОМ». Но ее деловая программа продолжается, в повестке десятки событий. Одно из ключевых – встреча вице-премьера Виктора Каранкевича с главой Минпрома Кубы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – надежный партнер латиноамериканского государства на международной арене. Стороны уверены, потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в промышленности огромный. На выставке «ИННОПРОМ» кубинская делегация детально ознакомилась с белорусскими разработками. Уже наметили план по интеграции в ключевых отраслях промышленности. Несмотря на санкционное давление, Беларусь и Куба продолжают наращивать поставки продовольствия и крупногабаритной техники. Также прозвучало приглашение для наших производителей посетить две крупные международные промышленные выставки.